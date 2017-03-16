Решение Пермского УФАС создает прецедент
Арбитражный суд Уральского округа подтвердил правоту Пермского УФАС России в споре с Пермской городской Думой и указал на законность решения антимонопольного органа по делу о закреплении за МУП «Пермгорэлектротранс» обязанности по ремонту и содержанию асфальтового покрытия трамвайных путей. Соответствующее решение Пермское УФАС вынесло в июле 2015 года. Основанием для возбуждения дела послужило заявление Управления МВД России по городу Перми.
Антимонопольная служба установила, что Дума незаконно возложила указанные функции на «ПГЭТ» и предусмотрела в бюджете города необходимые субсидии на выполнение этих функций. Поскольку рынок ремонта и содержания городских дорог является конкурентным, ремонт покрытия трамвайных путей, как части автомобильной дороги, должен производить подрядчик, выбранный по результатам закупки в рамках Закона о контрактной системе № 44-ФЗ. Действия администрации привели к ограничению конкуренции на этом рынке и квалифицированы УФАС как нарушение статьи 15 закона «О защите конкуренции».
Александр Плаксин, и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС России:
- Это решение Пермского УФАС России создает прецедент, который способен изменить судебную практику по всей стране, поскольку сейчас многие муниципалитеты возлагают обязанность ремонта асфальтового покрытия трамвайных путей на горэлектротрансы.
Справка
Статьей 15 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации
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