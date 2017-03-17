Доступные новостройки
Новостройки в пригороде Перми стоят на 800 тысяч рублей дешевле, чем в черте города. К таким выводам пришли аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU, изучив более 1200 предложений о продаже жилья в пригороде. Средняя квартира в новостройках в здесь стоит сегодня 1 840 000 рублей, что на 30% или почти на 800 000 рублей дешевле, чем в черте города. Самое доступное новое жилье продается в поселках Горный и Култаево, где квадратный метр стоит 35 400 рублей, а средняя площадь квартир заметно меньше, чем в среднем в пригороде.
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