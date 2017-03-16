«Амкар» благодарит болельщиков за горячую поддержку
"Амкар" установил рекорд посещаемости сезона и стал вторым по посещаемости в 19-м туре Премьер Лиги Чемпионата России. Матч "Амкар" - "Зенит" собрал 12. 200 зрителей. Большую аудиторию, чем "Амкар", собрал только "Спартак", являющийся безусловным лидером не только национального первенства, но зрительского интереса. Матч с "Анжи" посетили 34 456 зрителей. Футболисты и тренеры "Амкара" благодарят болельщиков красно-черных за дружную и горячую поддержку.
Горан Алексич, тренер ФК "Амкар": " Хотел бы поблагодарить болельщиков, помогли нам обыграть ЗЕНИТ. Наша победа заслуженная и большая!".
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