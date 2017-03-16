Фигуристов собирает Весенний Кубок Прикамья
16 марта в Спорткомплексе Сухарева стартует Весенний Кубок Прикамья по фигурному катанию на коньках. Турнир продлится 3 дня. За это время короткую и произвольные программы откатают начинающие и опытные фигуристы, начиная с 3 юношеского разряда, до Мастера спорта. Откроет соревновательную программу конкурс "Юный Фигурист", его герои - девочки и мальчики 2010- 2011 г.р. Начало в 18 часов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Нападающего «Амкара» вызвали в молодежную сборную России
В Верещагино продавали подозрительные сухофрукты
Дело в отношении ООО «Еврохим – Усольский калийный комбинат» закрыто
С математикой у нас всё в порядке!
Пермский фонд капремонта потратит 32 млн на печать квитанций
Коппелиус или Олимпия?
За «голос Путина» придется ответить
Узнай больше в «бесплатную» среду
Инспекторы Россельхознадзора проверили торговые ряды «Мусульманского мира»
Пермское УФАС России предупредило «Пермгорэлектротранс»
Добавить комментарий: