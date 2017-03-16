Фигуристов собирает Весенний Кубок Прикамья

16 марта в Спорткомплексе Сухарева стартует Весенний Кубок Прикамья по фигурному катанию на коньках. Турнир продлится 3 дня. За это время короткую и произвольные программы откатают начинающие и опытные фигуристы, начиная с 3 юношеского разряда, до Мастера спорта. Откроет соревновательную программу конкурс "Юный Фигурист", его герои - девочки и мальчики 2010- 2011 г.р. Начало в 18 часов.