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← Нападающего «Амкара» вызвали в молодежную сборную России

Фигуристов собирает Весенний Кубок Прикамья

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фигуристка

16 марта в Спорткомплексе Сухарева стартует Весенний Кубок Прикамья по фигурному катанию на коньках. Турнир продлится 3 дня. За это время короткую и произвольные программы откатают начинающие и опытные фигуристы, начиная с 3 юношеского разряда, до Мастера спорта. Откроет соревновательную программу конкурс "Юный Фигурист", его герои - девочки и мальчики 2010- 2011 г.р. Начало в 18 часов. 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 16.03.2017 в 16:40 в рубрике - Новости T7-inform

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