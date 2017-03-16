Нападающего «Амкара» вызвали в молодежную сборную России
Нападающий "Амкара" Алексей Гасилин получил вызов в молодежную сборную России. Во время мартовской паузы в отечественном чемпионате футболистам, чей возраст не превышает 21 год, предстоит учебно-тренировочный сбор в Испании. Россияне проведут два контрольных матча - со сверстниками из Румынии и Норвегии.
Алексей Гасилин выступал за юношеские сборные всех возрастов, он - чемпион Европы-2013 в составе сборной России в возрастной категории до 17 лет.
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