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← Дело в отношении ООО «Еврохим – Усольский калийный комбинат» закрыто

В Верещагино продавали подозрительные сухофрукты

сухофрукты

9 марта при проведении контрольно-надзорных мероприятий в г. Верещагино Пермского края госинспектором отдела западного межрайонного пункта г. Верещагино при регистрации поднадзорных объектов было выявлено нарушение законодательства РФ в области карантина растений. Гражданин Зиёмидинов Б.М., зарегистрированный в Кочевском районе Пермского края, осуществлял реализацию сухофруктов и орехов в ассортименте без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние реализуемой подкарантинной продукции, что может привести к распространения карантинных объектов на территории Пермского края.

Установленный факт является нарушением п.1, 10 ч.1 ст. 32 Федерального Закона «О карантине растений» от 21.07.2014г. № 206-ФЗ. За допущенное нарушение виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 16.03.2017 в 12:42 в рубрике - Новости T7-inform

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