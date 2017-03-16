В Верещагино продавали подозрительные сухофрукты
9 марта при проведении контрольно-надзорных мероприятий в г. Верещагино Пермского края госинспектором отдела западного межрайонного пункта г. Верещагино при регистрации поднадзорных объектов было выявлено нарушение законодательства РФ в области карантина растений. Гражданин Зиёмидинов Б.М., зарегистрированный в Кочевском районе Пермского края, осуществлял реализацию сухофруктов и орехов в ассортименте без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние реализуемой подкарантинной продукции, что может привести к распространения карантинных объектов на территории Пермского края.
Установленный факт является нарушением п.1, 10 ч.1 ст. 32 Федерального Закона «О карантине растений» от 21.07.2014г. № 206-ФЗ. За допущенное нарушение виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».
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