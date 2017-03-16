Дело в отношении ООО «Еврохим – Усольский калийный комбинат» закрыто
В ходе проверки предприятия ООО «Еврохим – Усольский калийный комбинат» нарушений антимонопольного законодательства в деятельности предприятия не выявлено. Пермское УФАС России приняло решение о прекращении дела, возбужденного в отношении ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» по признакам нарушения статьи 11 закона «О защите конкуренции» в виде навязывания услуг по медицинскому осмотру водителей. Дело прекращено в связи с отсутствием в действиях ООО «Еврохим – Усольский калийный комбинат» факта нарушения антимонопольного законодательства.
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