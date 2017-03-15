С математикой у нас всё в порядке!
Пермь обошла Москву и Екатеринбург по результатам контрольной, которую устраивал Яндекс в прошлую субботу. Математические задания решали 226 человек. "Пятёрки" получили 24% участников, 21% получили четвёрки, а 26% - тройки. По доле отличников в этом году Пермь заняла 4 место среди 15 городов-миллионников, тогда как в прошлом году была на восьмом. Лидеры среди мегаполисов - Казань, Уфа и Красноярск.
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