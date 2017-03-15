Пермский фонд капремонта потратит 32 млн на печать квитанций
Пермский фонд капремонта потратит 32 млн рублей на печать квитанций. Это максимальная цена, которую готовы заплатить в фонде за печать и доставку квитанций и уведомлений. По условиям контракта должно быть изготовлено 9 млн документов формата А4. Заявки принимаются до 3 апреля. Сейчас доставку квитанций фонда до собственников жилья осуществляет "Почта России". Работа организации до сих пор вызывает многочисленные жалобы со стороны населения.
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