Пермский фонд капремонта потратит 32 млн на печать квитанций

Пермский фонд капремонта потратит 32 млн рублей на печать квитанций. Это максимальная цена, которую готовы заплатить в фонде за печать и доставку квитанций и уведомлений. По условиям контракта должно быть изготовлено 9 млн документов формата А4. Заявки принимаются до 3 апреля. Сейчас доставку квитанций фонда до собственников жилья осуществляет "Почта России". Работа организации до сих пор вызывает многочисленные жалобы со стороны населения.