Коппелиус или Олимпия?

Пермяки узнают, кто они из "Сказок Гофмана". Театр оперы и балета запустил тематический тест. "Сказки Гофмана" - фантастическая опера Жака Оффенбаха, основанная на произведениях немецкого писателя "Песочный человек", "Сказка о потерянном изображении" и "Советник Креспель". Опера написана в 1880 году, впервые представлена в Перми в 2015. Она исполняется на французском языке с русскими титрами. Театр предлагает пройти тест и узнать, кто вы из персонажей оперы. Авторы предлагают ответить на 8 простых вопросов, которые не требуют специальных музыкальных знаний. Например, вас спросят о том, в какой роли вы представляете себя лучше всего, в каком городе хотели бы жить, какой цвет вам по душе и тому подобное.