Инспекторы Россельхознадзора проверили торговые ряды «Мусульманского мира»
10 марта 2017 года госинспекторами отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Пермскому краю при проведении контрольно-надзорных мероприятий на ярмарке «Мусульманский мир-2017» прошедшей в торгово-выставочном центре «Пермская ярмарка» по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59 выявлены нарушения требований законодательства РФ в области карантина растений.
Основным нарушением является осуществление реализации подкарантинной продукции (сухофрукты, орехи, травяные сборы и т.д.) без документов, подтверждающих их происхождение и карантинное фитосанитарное состояние.
Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».
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