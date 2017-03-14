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Пермское УФАС России предупредило «Пермгорэлектротранс»

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Пермское УФАС России направило в адрес МУП «Пермгорэлектротранс» предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. С заявлением на действия муниципального предприятия обратилось ООО «Инновационные решения». Организация утверждает, что «Пермгорэлектротранс» уклоняется от заключения договора на размещение воздушно-кабельной линии связи на опорах «ПГЭТ» на 2017 год. Кроме того, по информации заявителя, «Пермгорэлектротранс» еще 22 ноября 2016 года уведомило ООО «Инновационные решения» о расторжении договора от 2015 года без указания причин. 

В течение десяти дней с момента получения предупреждения МУП «Пермгорэлектротранс» обязано заключить договор с ООО «Инновационные решения» и уведомить об этом антимонопольную службу. Отказа от исполнения предупреждения повлечет за собой возбуждение  в отношении МУП «ПГЭТ» дела по признакам злоупотребления доминирующим положением и нарушения статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

Напомним, ранее решением от 23.01.2017 Пермское УФАС России признало, что МУП «ПГЭТ» установил монопольно высокие цены на услуги по предоставлению опор для размещения воздушно-кабельной линии связи.            

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 14.03.2017 в 18:18 в рубрике - Новости T7-inform

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