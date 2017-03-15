Узнай больше в «бесплатную» среду

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В "бесплатную среду" 15 марта  в Пермской художественной галерее пройдёт кураторская экскурсия Тамары Шматенок по фотовыставке Анатолия Заболоцкого. Сразу после экскурсии пройдет просмотр двух документальных фильмов Анатолия Заболоцкого "Полдень" (10 мин) - фильм о жизни одного из горных селений Дагестана. "Слово матери" (19 мин) - фильм о матери Василия Шукшина Марии Сергеевне Шукшиной. 

На этом образовательная программа не закончится. 

23 марта в 19:00 вновь пройдет кураторская экскурсия зав. отделом искусства ХХ века Пермской галереи Тамары  Шматенок по фотовыставке Анатолия Заболоцкого, а после  - Показ художественного фильма «Последний хлеб» (режиссер Б.Степанов, операторы А.Д.Заболоцкий и Ю.Марухин). Это первая операторская работа  Анатолия Заболоцкого. 

30 марта  в 19:00

 - Кураторская экскурсия зав. отделом искусства ХХ века Пермской галереи Тамары  Шматенок по фотовыставке Анатолия Заболоцкого
 - Показ документального фильма «Палеограф Лёвочкин» (2016).  Оператор Анатолий Заболоцкий. 

И.В.Лёвочкин (1934-2013) – российский историк, палеограф, археограф, книговед, педагог. Занимался  памятниками древнерусской письменности ХI-ХVII веков. Доктор исторических наук.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 15.03.2017 в 12:17 в рубрике - Новости T7-inform

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