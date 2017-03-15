← Инспекторы Россельхознадзора проверили торговые ряды «Мусульманского мира»
Узнай больше в «бесплатную» среду
В "бесплатную среду" 15 марта в Пермской художественной галерее пройдёт кураторская экскурсия Тамары Шматенок по фотовыставке Анатолия Заболоцкого. Сразу после экскурсии пройдет просмотр двух документальных фильмов Анатолия Заболоцкого "Полдень" (10 мин) - фильм о жизни одного из горных селений Дагестана. "Слово матери" (19 мин) - фильм о матери Василия Шукшина Марии Сергеевне Шукшиной.
На этом образовательная программа не закончится.
23 марта в 19:00 вновь пройдет кураторская экскурсия зав. отделом искусства ХХ века Пермской галереи Тамары Шматенок по фотовыставке Анатолия Заболоцкого, а после - Показ художественного фильма «Последний хлеб» (режиссер Б.Степанов, операторы А.Д.Заболоцкий и Ю.Марухин). Это первая операторская работа Анатолия Заболоцкого.
30 марта в 19:00
- Кураторская экскурсия зав. отделом искусства ХХ века Пермской галереи Тамары Шматенок по фотовыставке Анатолия Заболоцкого
- Показ документального фильма «Палеограф Лёвочкин» (2016). Оператор Анатолий Заболоцкий.
И.В.Лёвочкин (1934-2013) – российский историк, палеограф, археограф, книговед, педагог. Занимался памятниками древнерусской письменности ХI-ХVII веков. Доктор исторических наук.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Инспекторы Россельхознадзора проверили торговые ряды «Мусульманского мира»
Пермское УФАС России предупредило «Пермгорэлектротранс»
Константин Райкин: «Играйте круглоглазо!»
Все счастливые семьи
«Пространство режиссуры»: спектакли, обсуждения, мастер-классы
На компросе откроется новый супермаркет
Прикамье завалило снегом
Блогер включил Березники в список вымирающих городов
В Полазне состоятся крупные соревнования по спортивной хореографии
В Прикамье ожидается усиление ветра
Добавить комментарий: