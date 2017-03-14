Константин Райкин: «Играйте круглоглазо!»

Одним из самых заметных событий в рамках фестиваля "Пространство режиссуры" стал мастер-класс народного артиста России Константина Райкина.

Общение получилось живым. Константин Аркадьевич много шутил, делился своими мыслями и желаниями. Много говорил, о том что хочет сделать из своего студента человека, который бы жил театром, а не просто хорошо играл в театре и кино. Очень понравилось присутствующим выражение "Играйте круглоглазо", которое можно понимать как в прямом, так и в переносном смысле. Райкин дал совет молодым артистам не переставать удивляться и заблуждаться, как в жизни, так и на сцене.

Константин Райкин, народный артист РФ: "Вы знаете, студентам, которые только что поступили, им кажется они поступили к самым лучшим педагогам, ну а педагогам кажется, что они набрали самых лучших студентов. Но и то и другое заблуждение. И это прекрасно!".



