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← «Пространство режиссуры»: спектакли, обсуждения, мастер-классы

Все счастливые семьи

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Пермяков приглашают принять участие в фотовыставке "Все счастливые семьи", которая пройдет на площадке мотовилихинского ЗАГСа. Пермяки могут принести любые фото своей семьи с разными событиями из жизни: свадьба, рождение детей, отпуск и так далее. Отдельно приветствуются архивные фото из семейных альбомов. Количество фотографий не ограничено, можно даже сделать коллаж. К фото необходимо добавить небольшой рассказ о своей семье. Фотоматериалы принимаются по адресу: улица Уральская, 111. Сбор материалов будет проходить до 28 апреля. Выставка откроется 2 мая и завершится в июне.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 14.03.2017 в 15:51 в рубрике - Новости T7-inform

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← «Пространство режиссуры»: спектакли, обсуждения, мастер-классы

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