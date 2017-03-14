Пермяков приглашают принять участие в фотовыставке "Все счастливые семьи", которая пройдет на площадке мотовилихинского ЗАГСа. Пермяки могут принести любые фото своей семьи с разными событиями из жизни: свадьба, рождение детей, отпуск и так далее. Отдельно приветствуются архивные фото из семейных альбомов. Количество фотографий не ограничено, можно даже сделать коллаж. К фото необходимо добавить небольшой рассказ о своей семье. Фотоматериалы принимаются по адресу: улица Уральская, 111. Сбор материалов будет проходить до 28 апреля. Выставка откроется 2 мая и завершится в июне.