Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости T7-inform

← На компросе откроется новый супермаркет

«Пространство режиссуры»: спектакли, обсуждения, мастер-классы

Смотреть

Пространство режиссуры

С 10 по 14 марта 2017 года в Пермском академическом Театре-Театре пройдет VII Международный фестиваль-форум «Пространство режиссуры». 

Седьмой международный театральный фестиваль - форум "Пространство режиссуры" посвящен  двум одиозным личностям в театральной жизни прошлого и настоящего. Настоящее представлено молодым режиссёром Тимофеем Кулябиным. В рамках фестиваля пройдёт показ его лучших спектаклей #соннетышекспира и Электра. Прошлое представлено творчеством выдающегося режиссёра и педагога Зиновия Корогодского. Более 20 лет он руководил Ленинградским ТЮЗом. Кроме того Зиновий Яковлевич много лет возглавлял кафедру режиссуры в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Сегодня его ученики успешно работают в различных уголках страны и мира. Многие из них приехали в Пермь на этот фестиваль. Также в фестивальной программе числится выступление театра Поколений - это последний проект Зиновия Корогодского. 

сцена молот

Данила Корогодский, художественный руководитель Театра Поколений: "Папе бы стукнуло 90 лет, 29 июля родился. Я знал, что хочу это отметить, и мы с театром придумали, как это сделать".

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 13.03.2017 в 17:35 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

На компросе откроется новый супермаркет

Прикамье завалило снегом

Блогер включил Березники в список вымирающих городов

В Полазне состоятся крупные соревнования по спортивной хореографии

В Прикамье ожидается усиление ветра

Вести-Спорт. Пермь

Проверка нагрянула неожиданно

Смертельный вирус уничтожает поголовье овец и коз

Россельхознадзор усилил лабораторный контроль

Елена Гилязова назначена вице-президентом Пермской ТПП


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← На компросе откроется новый супермаркет

Обратите внимание

в Перми

Я вижу музыку!

В Пермском краевом интернате для детей с проблемами зрения прошло необычное мероприятие.
смотреть читать13.03.2017 в 17:55
Метки: в Перми, Культура, Общество

«Пространство режиссуры»: спектакли, обсуждения, мастер-классы

С 10 по 14 марта 2017 года в Пермском академическом Театре-Театре пройдет Международный фестиваль-форум «Пространство режиссуры».
смотреть читать13.03.2017 в 17:35
Метки: в Перми, Культура, Общество

На компросе откроется новый супермаркет

Группа компаний ЭКС намерена открыть супермаркет на Комсомольском проспекте в Перми вместо работавшего там ранее магазина Виват.
смотреть читать13.03.2017 в 17:10
Метки: в Перми, Общество, Экономика

Прикамье завалило снегом

За два дня в Перми выпало две трети месячной нормы осадков.
читать13.03.2017 в 16:52
Метки: в Перми, Общество

В России повышаются тарифы на пересылку писем и бандеролей

Федеральная антимонопольная служба и Почта России согласовали рост стоимости отправки писем и бандеролей.
смотреть читать13.03.2017 в 16:35
Метки: в Перми, в России, Общество

в России

В России повышаются тарифы на пересылку писем и бандеролей

Федеральная антимонопольная служба и Почта России согласовали рост стоимости отправки писем и бандеролей.
смотреть читать13.03.2017 в 16:35
Метки: в Перми, в России, Общество

Бюрократическую стену не пробьет даже «Маугли»

Дети, занимающиеся по методике Маугли, ставят рекорды, в пять раз превышающие нормы ГТО. Но внедрить комплекс по всей России вряд ли получится.
смотреть читать13.03.2017 в 15:52
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

«Зеленый патруль» опубликовал экологический рейтинг регионов

Пермский край вошел в двадцатку самых чистых регионов России.
смотреть читать13.03.2017 в 13:06
Метки: в России, Общество

В УФАС подвели итоги работы за 2016 год

Пермское УФАС вошло в десятку лучших, заняв 10 место из 84 управлений.
смотреть читать13.03.2017 в 10:30
Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Власть

Семейные рецепты Ларисы Гузеевой

Телеведущая поделилась рецептами не кулинарными, а семейными.
читать12.03.2017 в 16:54
Метки: в России, СМИ, Кино, Общество
Лента новостей RSS каналы

Я вижу музыку!Я вижу музыку!

«Пространство режиссуры»: спектакли, обсуждения, мастер-классы«Пространство режиссуры»: спектакли, обсуждения, мастер-классы

На компросе откроется новый супермаркетНа компросе откроется новый супермаркет

Прикамье завалило снегомПрикамье завалило снегом

В России повышаются тарифы на пересылку писем и бандеролейВ России повышаются тарифы на пересылку писем и бандеролей

Всем сестрам по серьгам: больницы края оценят пациентыВсем сестрам по серьгам: больницы края оценят пациенты

Бюрократическую стену не пробьет даже «Маугли»Бюрократическую стену не пробьет даже «Маугли»

Паводок: В зоне риска 110 населенных пунктовПаводок: В зоне риска 110 населенных пунктов

Деньги жителей потратил «на себя любимого»Деньги жителей потратил «на себя любимого»

Блогер включил Березники в список вымирающих городовБлогер включил Березники в список вымирающих городов

Поскользнулся, упал - гипсПоскользнулся, упал - гипс

Столичные ученые составят генетический портрет коми-пермяковСтоличные ученые составят генетический портрет коми-пермяков

Целый микрорайон обманутых дольщиковЦелый микрорайон обманутых дольщиков

«Зеленый патруль» опубликовал экологический рейтинг регионов«Зеленый патруль» опубликовал экологический рейтинг регионов

Смерть ребенка - трагедия в селе АрхангельскоеСмерть ребенка - трагедия в селе Архангельское

Погодные сюрпризы: чего ждать?Погодные сюрпризы: чего ждать?

ГТО все возрасты покорныГТО все возрасты покорны

Льготный проезд: Власти пошли навстречу студентамЛьготный проезд: Власти пошли навстречу студентам

У Пермского УФАС есть серьезные подозрения к ПСКУ Пермского УФАС есть серьезные подозрения к ПСК

Счета за тепло - откуда такие суммы?Счета за тепло - откуда такие суммы?

В УФАС подвели итоги работы за 2016 годВ УФАС подвели итоги работы за 2016 год

Как хорошо уметь летатьКак хорошо уметь летать

Соликамску передали на вечное хранение христианские святыниСоликамску передали на вечное хранение христианские святыни

Пермский планетарий отметил профессиональный праздникПермский планетарий отметил профессиональный праздник

Вакансии разбираются как горячие пирожкиВакансии разбираются как горячие пирожки

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru