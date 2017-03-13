«Пространство режиссуры»: спектакли, обсуждения, мастер-классы

С 10 по 14 марта 2017 года в Пермском академическом Театре-Театре пройдет VII Международный фестиваль-форум «Пространство режиссуры».

Седьмой международный театральный фестиваль - форум "Пространство режиссуры" посвящен двум одиозным личностям в театральной жизни прошлого и настоящего. Настоящее представлено молодым режиссёром Тимофеем Кулябиным. В рамках фестиваля пройдёт показ его лучших спектаклей #соннетышекспира и Электра. Прошлое представлено творчеством выдающегося режиссёра и педагога Зиновия Корогодского. Более 20 лет он руководил Ленинградским ТЮЗом. Кроме того Зиновий Яковлевич много лет возглавлял кафедру режиссуры в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Сегодня его ученики успешно работают в различных уголках страны и мира. Многие из них приехали в Пермь на этот фестиваль. Также в фестивальной программе числится выступление театра Поколений - это последний проект Зиновия Корогодского.

Данила Корогодский, художественный руководитель Театра Поколений: "Папе бы стукнуло 90 лет, 29 июля родился. Я знал, что хочу это отметить, и мы с театром придумали, как это сделать".