На компросе откроется новый супермаркет

Группа компаний "ЭКС", управляющая сетью магазинов "СемьЯ", намерена открыть супермаркет на Комсомольском проспекте в Перми вместо работавшего там ранее магазина "Виват". "Сейчас мы будем запускать магазин практически в том виде, в котором он был у "Вивата", но с нашим ассортиментом. В дальнейшем мы планируем провести полную реконструкцию магазина, расширить торговые площади", - сообщил "Ъ" директор сети "СемьЯ" Антон Беловецкий. Он рассказал, что новый супермаркет должен стать "флагманским" магазином сети, чтобы вернуть ему "славу советского "Океана"". О проблемах у сети "Виват" в Перми стало известно в декабре прошлого года. Сейчас сеть сократилась до 13 магазинов.