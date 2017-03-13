Прикамье завалило снегом

C 5 по 7 марта в Перми выпало 19 мм осадков. Это две трети месячной нормы. На ряде метеостанций края были обновлены максимумы высоты снежного покрова за нынешний сезон: в Губахе - 122 см, в Чердыни - 111 см, в Березниках - 96 см, в Перми - 93 см. Абсолютный рекорд высоты снежного покрова на пермской метеостанции 1 метр 11 см наблюдался последний раз в 1999 году. В целом синоптики отмечают, что в этом году в краевой столице снега выпало больше, чем в 2016 году.