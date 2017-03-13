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← В Полазне состоятся крупные соревнования по спортивной хореографии

Блогер включил Березники в список вымирающих городов

зона

Известный блогер Илья Варламов включил Березники в список вымирающих городов. Он опубликовал пост в своём "живом журнале". В список из 14 городов страны попали Березники. За десять лет численность жителей верхнекамского города сократилась на 21 674 человека (или 12,88%). Если в 2006 году в одном из главных промышленных центров Прикамья проживало 168, 3 тысячи человек, то в 2016 году - 146, 626 тысячи. В рейтинг "Вымирающие города России" также вошли Нижний Новгород, Саратов, Тула, Новокузнецк, Петропавловск, Мурманск, Норильск и другие. Российский бизнесмен Илья Варламов известен как автор популярного блога. В частности, в нём он выкладывает фоторепортажи из российских городов.

 

 

Метки: в Пермском крае, Общество, Экономика

Опубликовано: 13.03.2017 в 15:07 в рубрике - Новости T7-inform

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