В Полазне состоятся крупные соревнования по спортивной хореографии

Впервые в Добрянском районе! 11 марта Полазна примет крупные соревнования по спортивной хореографии и воздушно-спортивному эквилибру (0+).



Воздушно-спортивный эквилибр включит в себя художественно-спортивные программы, исполняемые на полированной мачте, кольце и полотнах. Программа спортивной хореографии будет наполнена такими дисциплинами, как: мажоретки, ба́тон-твирлинг (упражнения с гимнастической палочкой), роуп-скиппинг (упражения со скакалкой), барабанщицы и другие - сообщает Районная газета "Камские зори".



Ожидается более 350 участников разных возрастов из Добрянки, Полазны, Краснокамска, Перми, Соликамска, Березников, Чусового, Чернушки, Екатеринбурга, Тюмени и других уголков России. Оценивать выступления будут 12 квалифицированных судей из Москвы, Екатеринбурга, Перми. Чемпионат края позволит сформировать сборную нашего региона для участия в чемпионате России в мае этого года.

Зрелищные соревнования пройдут при широкой поддержке краевой и местной власти, спонсоров и партнёров Федерации спортивной хореографии Пермского края.



Соревновательная программа начнётся в Полазненском Центре творчества и досуга 11 марта в 9.00 и продлится до вечера. Справки по тел. 8-982-45-74-275.



Для сведения.

Спортсмены Федерации спортивной хореографии Пермского края (руководитель – Наталья Гурьева) успешно выступают на региональных, национальных и международных соревнованиях. Являются членами сборной России. Солисты неоднократно представляли Россию и Пермский край на международных соревнованиях: они являются бронзовыми и золотыми призёрами чемпионатов мира в Праге 2014, 2015 и 2016 годов.