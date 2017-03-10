В Прикамье ожидается усиление ветра
11 марта ожидается переменная облачность, местами по северу небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -4,-9°, по востоку местами до -13°, днем +2,-3°.
В ближайшие дни ожидается:
12.03 облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°, в горах и низинах до -13°, днем -2,+3°.
12.03 облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°, в горах и низинах до -13°, днем -2,+3°.
Прогноз происшествий на водных объектах:
Сохранится вероятность происшествий на водных объектах Пермского края (причина – провалы людей и техники под лед (выход людей на лед, места массового скопления рыбаков, а также несанкционированные ледовые переправы).
Прогноз аварий на транспорте:
Существует вероятность возникновения ДТП на дорогах (аварийно-опасные участки, крутые спуски и подъемы), сбои в работе общественного транспорта. Причины: нарушение ПДД - несоблюдение скоростного режима и дистанции между транспортными средствами, нарушение правил обгона; неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, погодные условия.
Существует вероятность возникновения заторов на автодорогах Пермского края, особенно большегрузной техники (аварийные участки, крутые спуски и подъемы).
Прогноз возникновения техногенных пожаров по Пермскому краю:
Существует вероятность возникновения техногенных пожаров (причины - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации бытового электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации транспортных средств).
Прогноз возникновения ЧС на объектах ЖКХ и ТЭК Пермского края:
Существует вероятность возникновения аварий на коммунальных системах и системах электроснабжения (обрывы линий электропередач, падение опор ЛЭП), нарушение линий связи. Основной причиной может стать изношенность коммунальных сетей, нарушение правил эксплуатации технологического оборудования, погодные условия.
Прогноз возникновения ЧС биолого-социального характера:
Не исключается вероятность возникновения единичных вспышек желудочно-кишечных инфекций и вирусного гепатита «А», возникающих при употреблении в пищу некачественных продуктов питания и воды, особенно на предприятиях общественного питания и местах с круглосуточным пребыванием людей, без достижения критериев ЧС.
Существует вероятность роста заболеваемости ОРВИ и грипп.
Существует вероятность возникновения несчастных случаев и травм, связанных с несвоевременной уборкой снега и ледовых образований с крыш, козырьков и балконов, а также не посыпанными ПГС тротуарами.
Существует угроза обрушения кровли зданий и сооружений из-за тяжелых снежных масс.
Прогноз возникновения ЧС по эпизоотической обстановке:
Возможно возникновение случаев бешенства среди диких и домашних животных муниципальных районах Пермского края.
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