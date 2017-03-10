В Прикамье ожидается усиление ветра

11 марта ожидается переменная облачность, местами по северу небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -4,-9°, по востоку местами до -13°, днем +2,-3°.

В ближайшие дни ожидается:

12.03 облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°, в горах и низинах до -13°, днем -2,+3°.

12.03 облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°, в горах и низинах до -13°, днем -2,+3°.

Прогноз происшествий на водных объектах:

Сохранится вероятность происшествий на водных объектах Пермского края (причина – провалы людей и техники под лед (выход людей на лед, места массового скопления рыбаков, а также несанкционированные ледовые переправы).

Прогноз аварий на транспорте:

Существует вероятность возникновения ДТП на дорогах (аварийно-опасные участки, крутые спуски и подъемы), сбои в работе общественного транспорта. Причины: нарушение ПДД - несоблюдение скоростного режима и дистанции между транспортными средствами, нарушение правил обгона; неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, погодные условия.

Существует вероятность возникновения заторов на автодорогах Пермского края, особенно большегрузной техники (аварийные участки, крутые спуски и подъемы).

Прогноз возникновения техногенных пожаров по Пермскому краю:

Существует вероятность возникновения техногенных пожаров (причины - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации бытового электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации транспортных средств).

Прогноз возникновения ЧС на объектах ЖКХ и ТЭК Пермского края:

Существует вероятность возникновения аварий на коммунальных системах и системах электроснабжения (обрывы линий электропередач, падение опор ЛЭП), нарушение линий связи. Основной причиной может стать изношенность коммунальных сетей, нарушение правил эксплуатации технологического оборудования, погодные условия.

Прогноз возникновения ЧС биолого-социального характера:

Не исключается вероятность возникновения единичных вспышек желудочно-кишечных инфекций и вирусного гепатита «А», возникающих при употреблении в пищу некачественных продуктов питания и воды, особенно на предприятиях общественного питания и местах с круглосуточным пребыванием людей, без достижения критериев ЧС.

Существует вероятность роста заболеваемости ОРВИ и грипп.

Существует вероятность возникновения несчастных случаев и травм, связанных с несвоевременной уборкой снега и ледовых образований с крыш, козырьков и балконов, а также не посыпанными ПГС тротуарами.

Существует угроза обрушения кровли зданий и сооружений из-за тяжелых снежных масс.

Прогноз возникновения ЧС по эпизоотической обстановке:

Возможно возникновение случаев бешенства среди диких и домашних животных муниципальных районах Пермского края.