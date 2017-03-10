Вести-Спорт. Пермь

В Доме спорта Орлёнок стартовал 4 этап Кубка Пермского края по фигурному катанию на коньках. В течение двух соревновательных дней короткую и произвольную программу покажут спортсмены, начиная с 1-го юношеского разряда до мастеров спорта. Вход для зрителей свободный.

Юные пермские баскетболисты, воспитанники СДЮСШОР Олимпиец приняли участие в Полуфинальном этапе Всероссийских соревнований среди команд юношей 2004 г.р. Показав достойную борьбу в круговом турнире с пятью командами, пермяки заняли 4 место. Две верхние строчки по итогам турнира остались за командами Москвы и Можги, они наравне с 14 командами, показавшими лучшие результаты в других региональных полуфиналах, продолжат участие в финальной стадии турнира в Москве.

6 наград различного достоинства завоевали представители Прикамья на Чемпионате России по самбо среди мужчин и женщин. В каждый из трёх соревновательных дней прикамцы поднимались на пьедестал почёта. На первую ступень в весовой категории до 68 килограммов - Марина Мохнаткина. До 64 - пермячка Екатерина Оноприенко, до 48 - Мария Молчанова из Краснокамска. Анна Балашова была второй в весовой категории свыше 80 килограммов. Евгений Исаев и Гаджи Юсуфов стали "бронзовыми" призерами в весе свыше 100 килограммов.

Вячеслав Зубков, Президент федерации самбо Пермского края: "18 золотых медалей на страну, три из них наши. Это хорошо. Одна серебряная - участие в чемпионате Европы, три бронзы. Это замечательно. Обидно, что идет переходный период у мужчин. Край как был лидером по самбо, так и есть. В общем зачете отлично".