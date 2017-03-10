Проверка нагрянула неожиданно

Государственным инспектором отдела южного межрайонного пункта г. Чернушка Управления Россельхознадзора по Пермскому краю проведены контрольно-надзорные мероприятия 2 марта 2017 года в с. Барда Пермского края на ярмарке сельхозпроизводителей.

По результатам мероприятий выявлено, что гражданка Гареева М.М. осуществляла продажу мяса свинины, на которую отсутствовали товаросопроводительные и ветеринарные сопроводительные документы, что является нарушением ч.3 ст.5 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

На жительницу с. Барды составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14,43. ч 1 КоАП. Продукция снята с реализации.