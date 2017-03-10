Смертельный вирус уничтожает поголовье овец и коз

По данным Россельхознадзора, в период с 2014 по 2016 годы чума мелких жвачных животных зарегистрирована в 53 странах мира. Заболевание зарегистрировано в Грузии. В азиатско-тихоокеанском регионе наибольшее количество вспышек зарегистрировано в Китае и Монголии, откуда возможен занос инфекции на территорию пограничных субъектов. Существует вероятность заноса инфекции из неблагополучных стран (Китай, Иран, Афганистан, Ирак, Индия) через территорию Республики Казахстан.

Чума мелких жвачных животных - высококонтагиозная вирусная болезнь домашних овец и коз, также к ней восприимчивы дикие козы и овцы, сайгаки, газели и некоторые другие животные. Болезнь протекает преимущественно остро или подостро, характеризуется лихорадкой, язвенными поражениями слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, конъюнктивитами, геморрагическим гастроэнтеритом, поражением лимфоидной системы и развитием пневмонии. Продолжительность болезни - 4-5 дней. У большинства больных смерть наступает внезапно. В тяжелых случаях больные животные погибают через 2-3 недели. Смертность в первичных очагах может достигать 100 %, а на стационарно неблагополучных территориях - до 50,0 %.

Владельцам животных всех форм собственности необходимо:

- не допускать ввоза животных и кормов из хозяйств и территорий, неблагополучных по чуме мелких жвачных животных, а также без ветеринарно-сопроводительных документов;

- в период пастбищного сезона животных следует выпасать на отдельных участках пастбищ с изолированным водопоем и выпасом, отдельным для каждого вида животных, а также исключающим контакт с дикими животными;

- при уходе за животными использовать чистую, дезинфицированную спецодежду, инвентарь, систематически проводить очистку и дезинфекцию помещений для содержания мелкого рогатого скота;

- при подозрении на заболевание домашних животных и наличии характерных признаков чумы мелких жвачных животных незамедлительно информировать об этом государственную ветеринарную службу.