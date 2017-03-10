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Россельхознадзор усилил лабораторный контроль
Управление Россельхознадзора по Пермскому краю доводит до сведения организации, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность: согласно представленной информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ФС-НВ-7/3591 – в связи с выявлением нарушений требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации в продукции ряда белорусских предприятий.
Введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими предприятиями Республики Беларусь:
ООО «1-ая Минская птицефабрика»;
СПК «Агрокомбинат «Снов»;
ООО «Акдимол»;
ОАО «Могилевский мясокомбинат»;
ООО «Острожанский-К» «Мясоперерабатывающий комбинат»;
ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Воложинский филиал»;
ОАО «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»;
ОАО «Рогачевский МКК» филиал по производству сыров;
ОАО «Бабушкина крынка» управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».
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