Елена Гилязова назначена вице-президентом Пермской ТПП





С марта 2017 года Елена Гилязова приступила к работе в Пермской торгово-промышленной палате в должности вице-президента. Она будет отвечать за взаимодействие бизнес-объединения с органами власти и контрольно-надзорными органами. Также Елена Гилязова будет курировать деятельность и развитие комитетов и рабочих групп, действующих при Пермской ТПП.

Марат БИМАТОВ, президент Пермской торгово-промышленной палаты: "Мы развиваемся, укрепляем взаимодействие с федеральной ТПП и планируем активизировать работу по ряду направлений. В частности, намерены усилить блок защиты интересов бизнеса. Уверен, что опыт и профессионализм Елены Гилязовой помогут нам в этой работе. Елена Ефимовна знакома с деятельностью Пермской ТПП. С ноября 2015 года она работает в статусе заместителя председателя Правления ПТПП, но сейчас наше взаимодействие приобретает прикладной характер".

Гилязова Елена Ефимовна родилась 8 мая 1955 года. Окончила философский факультет Свердловского государственного университета. После окончания университета преподавала философию в ПГУ. Кандидат философских наук. В 90-е ушла с преподавательской работы в бизнес. С 1998 года – начальник торгового дома, затем генеральный директор ОАО «Конкрит». С 2002 года – коммерческий директор сети магазинов «Семья» (холдинг «ЭКС»), затем – руководитель направления «Альтернатива». С 2005 года работала в органах власти: главное управление экономики администрации Пермской области, управления государственными закупками аппарата администрации Пермской области. С 2006 года - министр торговли Пермского края. С июня 2007 года министр развития торговли и предпринимательства. С марта 2008 года по февраль 2010 года – министр сельского хозяйства Пермского края. С февраля 2010 года по декабрь 2011 года – заместитель председателя Правительства Пермского края. 4 декабря 2011 года избрана депутатом Законодательного Собрания Пермского края второго созыва. Под руководством Елены Ефимовны работал комитет по экономическому развитию и налогам. На протяжении ряда лет Елена Гилязова была членом постоянно действующих рабочих групп по вопросам градостроительства, строительства и землепользования, по законодательному регулированию стратегического планирования социально-экономического развития Пермского края и правовому регулированию отношений в сфере здравоохранения Пермского края. 2013-2016 годы – директор розничной сети «Семья». В 2016 году назначена заместителем директора по розничной торговле УК «ЭКС» и куратором ряда проектов компании. С марта 2017 года – вице-президент Пермской ТПП.