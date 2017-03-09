Вести-Спорт. Пермь

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В этом выпуске:

- В Екатеринбурге пермячка Екатерина Оноприенко победила в весе до 64 килограммов.

- Прикамцы заняли 2-е командное место в финальных соревнованиях 8 зимней Спартакиады учащихся России по спортивному ориентированию на лыжах.

- На Всемирных зимних военных играх в Сочи россияне стали триумфаторами - 42 награды и первое место в медальном зачёте.