Вести-Спорт. Пермь
Смотрите последние спортивные новости региона в программе "Вести-Спорт" на канале "Россия-24".
В этом выпуске:
- В Екатеринбурге пермячка Екатерина Оноприенко победила в весе до 64 килограммов.
- Прикамцы заняли 2-е командное место в финальных соревнованиях 8 зимней Спартакиады учащихся России по спортивному ориентированию на лыжах.
- На Всемирных зимних военных играх в Сочи россияне стали триумфаторами - 42 награды и первое место в медальном зачёте.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Город - это мы!
В Перми стартовал дорожный экспресс-ремонт
С праздником, дорогие женщины!
«Росгосстрах» исполнил предупреждение Пермского УФАС России
Директор строительной компании скрыл от налоговой 7 млн рублей
Виновный в аварии велосипедист заплатит 1000 рублей штрафа
Пермский театр оперы и балета объявил конкурс
Состоялось первое заседание Консультативного общественного совета при Избирательной комиссии Пермского края
Пермское УФАС вошло в десятку лучших территориальных органов
Пермское УФАС России на защите конкуренции
Добавить комментарий: