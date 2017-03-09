Администрация города Перми объявила о старте городского конкурса социально значимых проектов «Город - это мы!». Конкурс проводится ежегодно в целях развития партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями. Особенностью конкурса этого года станут проекты, посвященные Году экологии. Так, например, в номинации «Природа в городе» добавлены проекты по внедрению дискуссионных форм работы с жителями по вопросам улучшения природной среды Перми, по установлению шефства над скверами, парками, городскими лесами и особо охраняемыми природными территориями. Прием заявок от НКО пройдет с 10 по 24 марта. Подробности на сайте горадминистрации.

Пресс-служба администрации города Перми: "Конкурс традиционно пройдет по 15 номинациям - "Развитие гражданского общества", "Общественное партнерство", "Первый грант", "Семья - основа общества", "Природа в городе", "Видим проблему - можем решить", "Мы выбираем спорт", "Здоровый город начинается с тебя", "Пермь - территория культуры", "Многонациональная Пермь", "Гордость за малую Родину и Отечество", "Жить - Родине служить", "Спасибо за Победу", "История города в значимых событиях", "Город счастливых людей"".