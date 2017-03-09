В Перми стартовал дорожный экспресс-ремонт
Дорожный ремонт стартовал в Перми. В Дзержинском районе Перми, чтобы продлить срок службы дорожного покрытия, подрядные организации провели профилактические работы литым асфальтом на 14 объектах. В ближайшее время дорожные работы запланированы на улице Окулова.
Дмитрий Самойлов, глава Перми: "В прошлом году мы впервые применили практику раннего старта дорожного ремонта и приступили к экспресс-ремонту в феврале. Эта практика себя оправдала. В этом году подрядчики запускают асфальтовый завод на стыке февраля и марта. Перед ними поставлена задача выполнить профилактические мероприятия на дорогах в течение 2-3 недель. Цель - максимально уберечь дороги от повреждений, связанных с температурными перепадами этого времени года".
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