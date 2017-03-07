С праздником, дорогие женщины!
Максим Решетников поздравил женщин Пермского края с Международным женским Днем 8 марта.
«Милые женщины! От всей души поздравляю вас с праздником весны – 8 марта! Сегодня мы обращаем к вам, – нашим мамам, женам, сестрам, дочерям, коллегам, – слова восхищения, любви и признательности.
Вы радуете нас своей красотой, дарите гармонию и вдохновение, делаете наш мир ярче. Именно ваша любовь и доброта, умение хранить тепло домашнего очага, искренняя забота о близких наполняют нашу жизнь смыслом, учат нас быть рядом с вами настоящими мужчинами.
Вам удается успешно совмещать труд мам и жен с профессиональной самореализацией, активно участвовать в общественной, политической, благотворительной деятельности. За каждым успехом Пермского края – ваш ежедневный труд, самоотдача любимому делу.
Вы все успеваете в жизни. И при этом остаетесь красивыми, нежными, любящими и любимыми. Это загадка, которую веками пытаются разгадать все мужчины. И в этом – причина нашего безграничного восхищения и восторженного поклонения вам – нашим женщинам.
От души желаю вам счастья, радости и весеннего настроения. Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть вас всегда окружают любовь и забота родных и близких!» - говорится в поздравлении главы Пермского края Максима Решетникова.
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