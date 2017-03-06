«Росгосстрах» исполнил предупреждение Пермского УФАС России





В Пермское УФАС России поступили документы, которые свидетельствую о том, что страховая компания «Росгосстрах» исполнила предупреждение антимонопольного органа и заключила договоры ОСАГО с ООО «Экипаж» без навязывания каких-либо дополнительных услуг страхования. Напомним, предупреждение направлено в адрес ПАО «Росгосстрах» 2 февраля. Основанием для выдачи предупреждения послужило заявление ООО «Экипаж». Организация обратилась в пермский филиал страховой компании «Росгосстрах» за оформлением пяти полисов ОСАГО. В ответ страховая компания сообщила о том, что ОСАГО на автобусы ООО «Экипаж» может быть оформлено только с условием оформления договора от несчастного случая для водителей таких автобусов. Стоимость каждого договора составила 23 тысяч рублей. «Росгосстрах» занимает доминирующее положение на рынке ОСАГО в границах Пермского края. Законодательство запрещает навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него и не относящихся к предмету договора.