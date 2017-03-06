В Перми директор строительной компании скрыл от налоговой 7 млн рублей. Как пишет издание БИЗНЕС-КЛАСС, следователи Следственного управления Следственного Комитета России установили, что с апреля по ноябрь 2015 года директор организации, имея реальную возможность уплатить в бюджет страны налог на добавленную стоимость, деньги в размере 6 млн 900 тыс рублей скрыл. Суд приговорил виновного к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Кроме этого, с него взыскана вся сумма, которую он не уплатил в бюджет.