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Виновный в аварии велосипедист заплатит 1000 рублей штрафа

велик

В Перми велосипедист, виновный в аварии, заплатит 1000 рублей штрафа. Как пишет "Комсомольская правда", в августе 2016 года на улице Окулова в Перми произошло ДТП. Столкнулись велосипед и автомобиль. Виновным в аварии был признан велосипедист, который проехал перекресток на красный свет. Сотрудник ГИБДД за нарушение правил дорожного движения привлек его к штрафу в размере 1000 рублей. Велосипедист обжаловал это решение сначала в районном суде, затем в краевом. Постановление Дзержинского суда было оставлено без изменения.

Метки: в Перми, Общество, Аварии

Опубликовано: 06.03.2017 в 15:14 в рубрике - Новости T7-inform

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