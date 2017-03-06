Виновный в аварии велосипедист заплатит 1000 рублей штрафа

В Перми велосипедист, виновный в аварии, заплатит 1000 рублей штрафа. Как пишет "Комсомольская правда", в августе 2016 года на улице Окулова в Перми произошло ДТП. Столкнулись велосипед и автомобиль. Виновным в аварии был признан велосипедист, который проехал перекресток на красный свет. Сотрудник ГИБДД за нарушение правил дорожного движения привлек его к штрафу в размере 1000 рублей. Велосипедист обжаловал это решение сначала в районном суде, затем в краевом. Постановление Дзержинского суда было оставлено без изменения.