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Пермский театр оперы и балета объявил конкурс
Пермский театр оперы и балета объявил конкурс. До 1 апреля 2017 года здесь будут принимать тексты об академической музыке и музыкальном театре на премию "Резонанс". Победитель получит приглашение на пермский Дягилевский фестиваль, который пройдет в мае. Заявки будут принимать не только от профессиональных писателей, критиков и журналистов, но и от студентов и любителей. Главное, чтобы текст был опубликован в любом издании не ранее 25 апреля 2016 года и и размер его составлял не менее 3000 знаков. Есть и возрастной ценз - автору должно быть не больше 36 лет. Победителям вручат денежные призы до 150 тысяч рублей, а также почетные приглашения на пермский Дягилевский фестиваль. Напомню, премию "Резонанс" стали вручать с 2014 года, ее учредил сам Пермский театр оперы и балета им. Чайковского.
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