Пермское УФАС вошло в десятку лучших территориальных органов
По итогам 2016 года Пермское УФАС России заняло десятое место в общем рейтинге результативности 84 территориальных органов ФАС России. 1 марта итоговый рейтинг утвердил Президиум ФАС России. Первые две строчки заняли Московское и Московское областное УФАС.
При расчете итогового рейтинга учитываются комплексные показатели работы территориального органа, среди которых: количество решений, подтвержденных судами, сумма взысканных штрафов, прецедентные дела управления и т.д.
ТОП-10 по итогам 2016 года
Московское областное УФАС России
Московское УФАС России
Челябинское УФАС России
Нижегородское УФАС России
Башкортостанское УФАС России
Алтайское краевое УФАС России
Кировское УФАС России
Хакасское УФАС России
Ленинградское УФАС России
Пермское УФАС России
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