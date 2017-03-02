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Пермское УФАС вошло в десятку лучших территориальных органов

 

Антон Удальев

По итогам 2016 года Пермское УФАС России заняло десятое место в общем рейтинге результативности 84 территориальных органов ФАС России. 1 марта итоговый рейтинг утвердил Президиум ФАС России. Первые две строчки заняли Московское и Московское областное УФАС.


При расчете итогового рейтинга учитываются комплексные показатели работы территориального органа, среди которых: количество решений, подтвержденных судами, сумма взысканных штрафов, прецедентные дела управления и т.д.

ТОП-10 по итогам 2016 года

 Московское областное УФАС России

Московское УФАС России

Челябинское УФАС России

Нижегородское УФАС России

Башкортостанское УФАС России

Алтайское краевое УФАС России

Кировское УФАС России

Хакасское УФАС России

Ленинградское УФАС России

Пермское УФАС России

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.03.2017 в 15:31 в рубрике - Новости T7-inform

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