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Состоялось первое заседание Консультативного общественного совета при Избирательной комиссии Пермского края

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заседание

2 марта 2017 года состоялось первое заседание обновленного состава Консультативного общественного совета при Избирательной комиссии Пермского края.

Впервые совещательный орган при Крайизбиркоме был создан в прошлом году, и уже имеет положительный опыт работы. Особое внимание члены Совета в 2016 уделили условиям голосования лиц с ограниченными физическими возможностями, соблюдению правил агитации в период избирательной кампании и работе наблюдателей. Как результат – избирательная кампания 2016 года прошла без нарушений избирательного законодательства.

Председателем нового состава Совета переизбран Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края, заместителем председателя Совета - Татьяна Марголина, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае. В новый состав Совета вошли также Координатор движения «Голос» в Пермском крае Виталий Ковин, член Общественной палаты РФ Светлана Денисова. Говоря о составе Совета, Игорь Вагин отметил, что представители гражданского общества и наблюдатели – это партнеры и помощники системы избирательных комиссий.

Заседание Совета началось с награждения представителей гражданского общества, СМИ, общественников и некоммерческих организаций.

Валерий Георгиевич Сергеев

 

«Хочу отметить высокий уровень взаимодействия Избирательной комиссии с региональными СМИ. Это доказывает отсутствие жалоб в период выборов. Мы каждую кампанию осуществляем совместное информирование на 3 телеканалах и 3 радиоканалах по всему Пермскому краю. Выражаю уверенность и в дальнейшем сотрудничестве», - отметил Сергеев Валерий Георгиевич, директор филиала ВГТРК ГТРК "Пермь".

Затем были вновь подписаны соглашения о взаимодействии с Краевыми организациями инвалидов, Союзом женщин и Ассоциацией юристов Пермского края, - всего 5 НКО, которые включают в свой состав более 2 млн. человек.

Булдашов Сергей Николаевич, председатель Объединения организаций профсоюзов Пермского края «Пермский Крайсовпроф»: «Мы благодарны Избирательной комиссии за эффективную деятельность в рамках нашего соглашения, за регулярное правовое просвещение нашего актива и за нелегкое дело в организации открытости избирательного процесса и выборов. Только нашими совместными усилиями мы смогли рассказать об особенностях голосования нескольким тысячам членов профсоюзов».

Открывая основную часть повестки Совета, председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин отметил, что «общая цель всех участников совещательного органа – обеспечить организацию законных, конкурентных и открытых выборов, чтобы повысить доверие и интерес общества к институту выборов».

В ходе заседания Совета выступила Татьяна Марголина, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае: «Хочу отметить эффективность работы Консультационного совета при Избиркоме. В прошлом году мы сделали немало в области реализации избирательных прав граждан различных категорий: лиц с ограниченными физическими возможностями, лиц, содержащихся в местах заключения и содержания под стражей. С другой стороны, члены Совета вели контроль за незаконной агитацией в СМИ и за соблюдением закона журналистами в этой части. Стоит отметит, что выборы прошли бесконфликтно и с минимальными нарушениями. Мы будем стремиться к такому же результату и в предстоящей кампании».

По словам председателя Краевой комиссии Игоря Вагина, уже сейчас избиркомы по всему краю активно ведут подготовку к предстоящим выборам: актуализируют информацию о состоянии помещений избирательных участков, там, где есть такая возможность, – переносят их в более просторные, комфортные и доступные, чтобы не допустить образования очередей и прочих неудобств для избирателей.

Избирательная комиссия Пермского края анализирует возможность увеличения количества избирательных участков, оснащенных системой видеонаблюдения, а также готовится к внедрению QR кода на протоколы УИК. Данная мера позволит избежать расхождений и технических ошибок при составлении протоколов УИК и выдачи их копий наблюдателям. Кроме того, ускорится процедура заведения данных протоколов в ГАС «Выборы». Заданная последовательность действий исключит возможность ошибки при сверке контрольных соотношений и возможность других технических ошибок.

Однако одной из важнейших задач для повышения интереса к выборам избирателей является повышение правовой культуры граждан. Это целая система мероприятий, проводимых организаторами выборов ежегодно. Члены Совета определили три основные задачи деятельности по повышению правовой культуры избирателей: повышение доверия и интереса избирателей к выборам и обучение участников избирательного процесса. Конкретный план реализации мероприятий под эти задачи в 2017 году был рассмотрен участниками на заседании Совета.

Вагин и Марголина

Игорь Вагин: «Большая часть мероприятий направлена на информирование избирателей,  повышение их доверия к выборам и повышение интереса к выборам. Например, запланировано создание информационного приложения для мобильных устройств «Мой выбор», где каждый пользователь сможет определить свой избирательный участок, получить информацию о зарегистрированных кандидатах и оперативно получать информацию о ходе избирательной кампании. Помимо оповещений через приложение запланировано проведение массовой СМС рассылки всем избирателям о дате и времени голосования».

Большая информационная работа перед днем голосования пройдет в СМИ и социальных сетях не только в традиционных форматах интервью и новостей, но и размещение инфографик о выборах, проведение Избирательной комиссией Пермского края интернет-конференций с избирателями. Важным условием для повышения интереса к выборам является наличие необычного формата наружного информирования, привлекающего внимание большинства избирателей, а также создание праздника на избирательных участках в день голосования: это спортивные и праздничные мероприятия, проведение ярмарок и концертов. План мероприятий по повышению правовой культуры также включает в себя все традиционные направления – проведение молодежных форумов и слетов, проведение конкурсов на выборную тематику среди избирателей, МИК, СМИ и библиотек, проведение парламентских уроков в учебных заведениях и проведение обучающих мероприятий для организаторов выборов.

В работе Совета на предстоящий год запланировано рассмотрение вопросов повышения интереса избирателей к выборам, использования современного информационного обеспечения на выборах, вопросов соблюдения журналистской этики, новых подходов к формированию территориальных и участковых избирательных комиссий для обеспечения прозрачности и открытости процесса голосования.

 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 02.03.2017 в 16:37 в рубрике - Новости T7-inform

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