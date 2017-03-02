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Пермское УФАС вошло в десятку лучших территориальных органов →
Пермское УФАС России на защите конкуренции
Президиум ФАС России определил лучшие дела территориальных органов по статьям 15-21 Закона о защите конкуренции. На пятом месте в рейтинге лучших дел территориальных органов ФАС России в отношении органов власти расположилось дело Пермского УФАС. В Прикамье ФГКУ «10 отряд ФПС по Пермскому краю» создавало препятствия в деятельности около 100 учреждениям. В частности, приборы программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Стрелец-Мониторинг» учреждениям могли подключить к противопожарному пульту МЧС только две аккредитованные организации. При этом от обеих организаций работал один и тот же представитель, который одновременно входил в состав рабочей группы, созданной ФГКУ. Если учреждение заказывало монтаж ПАК «Стрелец-Мониторинг» у иных неаккредитованных компаний, то представитель ФГКУ «10 отряд ФПС по Пермскому краю» отказывал в подключении объекта на основании актов осмотра, составленных от лица аккредитованных организаций.
Помимо Пермского края аналогичная ситуация складывалась в Омской, Волгоградской, Самарской, Ростовской, Тамбовской областях, где по итогам обжалования решений территориальных УФАС суды принимали сторону структур МЧС. С учетом сложившейся негативной судебной практики Пермское УФАС России признала ФГКУ «10 отряд ФПС по Пермскому краю» нарушившим ч. 3 ст. 15 Закона о защите конкуренции после чего учреждение в добровольном порядке устранило выявленные нарушения, а ГУ МЧС по Пермскому краю внесло изменения в соответствующие нормативные документы, регулирующие порядок работы рабочих групп в отрядах.
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