Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости T7-inform

← В с. Частые продают сомнительное мясо прямо с капота

Дело Пермского УФАС признано лучшим в России

котельная

Президиум ФАС России определил лучшие дела территориальных органов по статье 10 Закона о защите конкуренции за 2016 год. Нарушения произошли в сфере электроэнергетики, авиаперевозок, тепло- и водоснабжении. По мнению коллегиального органа антимонопольного ведомства, первое место заняло дело Пермского УФАС России. Территориальное управление установило, что муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие «Моторостроитель» пользуясь тем, что имело два различных тарифа на горячее водоснабжение, применяло их так, что жители нескольких многоквартирных домов переплачивали за эти услуги.


Региональная служба по тарифам утвердила стоимость тепловой энергии для ответчика в двух вариантах: тепловая энергия, поставляемая «ПСК, и тепловая энергия, поставляемая «ТГК-9». При этом тариф «ПСК» был выше, чем тариф «ТГК-9». Жителям многоквартирных домов предприятие выставляло счета по тарифам «ПСК», а жителям соседнего дома – по тарифам «ТГК-9». Однако для приготовления горячей воды тепловая энергия поступала с источника ТЭЦ-6, которая принадлежит «ТГК-9».

Пермское УФАС России выдало предписание о применении одинаковых тарифов на горячее водоснабжение для всех многоквартирных домов в зоне действия ТЭЦ-6 (около 2 тысяч домов).

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.03.2017 в 11:51 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

В с. Частые продают сомнительное мясо прямо с капота

Яблоки на снегу: В Перми уничтожена партия санкционных фруктов

УФАС начало служебную проверку по коллективному заявлению перевозчиков

Яйцо не простое, а без документов

«Ростелеком» не включили в реестр недобросовестных поставщиков

Опечатка не повлияла на ход закупки

На содержание пермских фонтанов потратят 4 миллиона рублей

Пенсионеров научат создавать арт-объекты

Строители нарасхват

А у Вас вся спина белая!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В с. Частые продают сомнительное мясо прямо с капота

Обратите внимание

в Перми

В Закамске построят новый муниципальный бассейн

Здание бассейна будет одноэтажным с цокольным этажом и разместится по адресу Сысольская, 10/5.
читать02.03.2017 в 12:52
Метки: в Перми, Общество

Приставы взыскали с должников в пользу «Пермэнерго» около 100 млн рублей

Судебные приставы Прикамья провели 74 рейда, навестив около 500 должников потребителей электроэнергии .
читать02.03.2017 в 12:31
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Деньги

Дело Пермского УФАС признано лучшим в России

Президиум ФАС России определил лучшие дела территориальных органов по статье 10 Закона о защите конкуренции за 2016 год.
читать02.03.2017 в 11:51
Метки: в Перми, Общество

Космос рядом: Пермяки наблюдали сближение планет

Сразу два уникальных астрономических явления поздно вечером можно было наблюдать в небе над Пермским краем.
смотреть читать02.03.2017 в 11:32
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Выставка «Регионы России»: здесь есть всё

Тысячи товаров со всей страны и из ближнего зарубежья представили на ежегодной выставке «Регионы России».
смотреть читать02.03.2017 в 10:44
Метки: в Перми, Общество

в России

Спортсменка из Чайковского завоевала золотую медаль по биатлону

Россиянка победила в пасьюте на 10 км, сумев по ходу гонки за счёт точной стрельбы подняться с 24-й позиции на первую.
смотреть читать01.03.2017 в 15:14
Метки: в Пермском крае, в России, В мире, Спорт

Дмитрий Медведев высоко оценил реализуемые в Прикамье инвестпроекты

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил стенд Пермского края на площадке Российского инвестиционного форума.
читать28.02.2017 в 18:42
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика

Когда появились первые политтехнологи?

Как вы водку назовете, так она и развезет. Первые политтехнологи появились после явления Библии - уверен гость Радио России Алексей Куртов.
смотреть читать28.02.2017 в 18:20
Метки: в России, в Перми, Власть

Итоги инвестиционного форума в Сочи

Сочинский инвестиционный форум принес для Пермского края совершенно конкретные результаты.
смотреть читать28.02.2017 в 17:52
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика, Власть

«Защитники» - наш ответ супергероям Голливуда

В кинотеатрах Перми состоялся первый показ отечественного блокбастера о советских супергероях Защитники.
смотреть читать28.02.2017 в 15:15
Метки: в Перми, Кино, в России, Общество
Лента новостей RSS каналы

В Закамске построят новый муниципальный бассейнВ Закамске построят новый муниципальный бассейн

Приставы взыскали с должников в пользу «Пермэнерго» около 100 млн рублейПриставы взыскали с должников в пользу «Пермэнерго» около 100 млн рублей

В Юсьве начался суд по ДТП с участием высокопоставленного полицейскогоВ Юсьве начался суд по ДТП с участием высокопоставленного полицейского

Дело Пермского УФАС признано лучшим в РоссииДело Пермского УФАС признано лучшим в России

Космос рядом: Пермяки наблюдали сближение планетКосмос рядом: Пермяки наблюдали сближение планет

На «Минеральных удобрениях» подвели итоги работы за 2016 годНа «Минеральных удобрениях» подвели итоги работы за 2016 год

Выставка «Регионы России»: здесь есть всёВыставка «Регионы России»: здесь есть всё

Сети МФЦ Пермского края исполнилось 5 летСети МФЦ Пермского края исполнилось 5 лет

В Перми судят жителя КитаяВ Перми судят жителя Китая

Новым министром сельского хозяйства стал глава Уинского районаНовым министром сельского хозяйства стал глава Уинского района

Шекспировские страсти: В Кизеле врача подозревают в убийстве медсестрыШекспировские страсти: В Кизеле врача подозревают в убийстве медсестры

В с. Частые продают сомнительное мясо прямо с капотаВ с. Частые продают сомнительное мясо прямо с капота

Яблоки на снегу: В Перми уничтожена партия санкционных фруктовЯблоки на снегу: В Перми уничтожена партия санкционных фруктов

Пермяки показали в столице «Догвилль»Пермяки показали в столице «Догвилль»

Мир Шостаковича: От Первой симфонии до Альтовой сонатыМир Шостаковича: От Первой симфонии до Альтовой сонаты

Зима комом: УК и ТСЖ штрафуют за снег и сосулькиЗима комом: УК и ТСЖ штрафуют за снег и сосульки

Начни весну с кошки!Начни весну с кошки!

Пермяки увидят сближение планетПермяки увидят сближение планет

«Пермские первенцы»: край поддержит молодых мам«Пермские первенцы»: край поддержит молодых мам

На низком старте Деды Морозы и СнегурочкиНа низком старте Деды Морозы и Снегурочки

Горнолыжный центр Жебреи: снега хватит всемГорнолыжный центр Жебреи: снега хватит всем

Спортсменка из Чайковского завоевала золотую медаль по биатлонуСпортсменка из Чайковского завоевала золотую медаль по биатлону

На улицах Перми ограничат движениеНа улицах Перми ограничат движение

Как защитить малый бизнесКак защитить малый бизнес

Пост министра сельского хозяйства Прикамья займет Александр КозюковПост министра сельского хозяйства Прикамья займет Александр Козюков

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru