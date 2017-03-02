Дело Пермского УФАС признано лучшим в России

Президиум ФАС России определил лучшие дела территориальных органов по статье 10 Закона о защите конкуренции за 2016 год. Нарушения произошли в сфере электроэнергетики, авиаперевозок, тепло- и водоснабжении. По мнению коллегиального органа антимонопольного ведомства, первое место заняло дело Пермского УФАС России. Территориальное управление установило, что муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие «Моторостроитель» пользуясь тем, что имело два различных тарифа на горячее водоснабжение, применяло их так, что жители нескольких многоквартирных домов переплачивали за эти услуги.



Региональная служба по тарифам утвердила стоимость тепловой энергии для ответчика в двух вариантах: тепловая энергия, поставляемая «ПСК, и тепловая энергия, поставляемая «ТГК-9». При этом тариф «ПСК» был выше, чем тариф «ТГК-9». Жителям многоквартирных домов предприятие выставляло счета по тарифам «ПСК», а жителям соседнего дома – по тарифам «ТГК-9». Однако для приготовления горячей воды тепловая энергия поступала с источника ТЭЦ-6, которая принадлежит «ТГК-9».