В с. Частые продают сомнительное мясо прямо с капота

В соответствии с приказом Управления Россельхознадзора по Пермскому краю № 03-10-1 от 12.01.2017 «О регистрации поднадзорных объектов в закрепленной сфере деятельности Управления Россельхознадзора по Пермскому краю» госинспектором отдела западного межрайонного пункта г. Верещагино по направлению ветеринарного надзора 17.02.2017 при проведении регистрация подконтрольных объектов на территории с. Частые Пермского края, установлено, что на рыночной площади по ул. Ленина гражданка Соснина С.М. осуществляет розничную реализацию крупно-кускового мяса свинины, свиных субпродуктов, а также полуфабрикатов из свинины. Продукция реализуется со стола на открытом воздухе, а также с капота рядом стоящего автомобиля, при этом на продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие ее безопасность и прослеживаемость, а также маркировочные данные с установленным производителем, датой выработки и сроком годности продукции.

Установленный факт является нарушением ч. 3 ст. 5; ч.7, 9, 12 ст.17; ч.1 ст.30 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.

Продукция без ветеринарных сопроводительных документов снята с реализации в присутствии госинспектора.

За допущенное нарушение на гражданку Соснину С.М. составлен административный протокол по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.