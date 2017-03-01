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Яблоки на снегу: В Перми уничтожена партия санкционных фруктов
В Управлении Россельхознадзора по Пермскому краю сообщили, что 28 февраля 2017 года в ходе совместного мероприятия с Пермской таможней была изъята партия запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации фруктов.
На оптовом фруктово-овощном складе, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Героя Пирожкова, 20 была изъята партия свежих яблок общим весом 780 килограмм. Страна происхождения: Республика Польша, о чем свидетельствовала маркировка на таре (картонные ящики), документы на данную продукцию отсутствовали.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» продукция общим весом 780 килограмм была изъята и уничтожена путем механического воздействия на полигоне твердых бытовых отходов «Софроны».
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