УФАС начало служебную проверку по коллективному заявлению перевозчиков

В Пермское УФАС России поступило заявление ООО «АААвто», ООО «Дизель» , ООО «Горавтотранс», ООО «Вираж», ООО «Закамский автобус-1» и одного индивидуального предпринимателя на постановление Администрации Перми №39 «Об утверждении правил технологического присоединения и информационного обмена данными». Заявители полагают, что администрация нарушает законодательство, не указывая в постановлении конкретных технических требований к программному обеспечению . «Замена технических требований к прикладному программному обеспечению валидаторов указанием на конечный результат приводит к нарушению прав и законных интересов перевозчиков», - указано в заявлении. Перевозчики просят обязать Администрацию Перми внести изменения в оспариваемое постановление и обеспечить прием данных о поездках льготников вне зависимости от применяемого перевозчиками программного обеспечения.

