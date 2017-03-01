УФАС начало служебную проверку по коллективному заявлению перевозчиков
Пермское УФАС России начало служебную проверку по факту коллективного заявления перевозчиков на действия Администрации Перми
В Пермское УФАС России поступило заявление ООО «АААвто», ООО «Дизель» , ООО «Горавтотранс», ООО «Вираж», ООО «Закамский автобус-1» и одного индивидуального предпринимателя на постановление Администрации Перми №39 «Об утверждении правил технологического присоединения и информационного обмена данными». Заявители полагают, что администрация нарушает законодательство, не указывая в постановлении конкретных технических требований к программному обеспечению . «Замена технических требований к прикладному программному обеспечению валидаторов указанием на конечный результат приводит к нарушению прав и законных интересов перевозчиков», - указано в заявлении. Перевозчики просят обязать Администрацию Перми внести изменения в оспариваемое постановление и обеспечить прием данных о поездках льготников вне зависимости от применяемого перевозчиками программного обеспечения.
Пермское УФАС России начало служебную проверку по данному заявлению. В администрацию Перми направлен запрос о предоставлении письменной правовой позиции по фактам, изложенным в заявлении. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении антимонопольного дела в отношении администрации Перми (при наличии оснований для этого), либо об отказе в возбуждении дела (при отсутствии таковых). Срок ответа на запрос - 17 марта.
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