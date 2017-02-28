Яйцо не простое, а без документов
Госинспектором отдела восточного межрайонного пункта города Чусовой Управления Россельхознадзора по Пермскому краю 17.02.2017 проводилась регистрация поднадзорных объектов, согласно Приказа Управления № 03-10-1 от 12.01.2017 года. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий были выявлены нарушения обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, относящиеся к условиям реализации продукции животного происхождения:
Установлено, что гражданин РФ Азовских С.Е. производил реализацию продукции животного происхождения – яйцо куриное отборное в количестве 2880шт. производства АО «ПТФ Комсомольская» без ветеринарных сопроводительных документов. В отношении гражданина составлены административные материалы по ч. 1 ст. 10.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
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