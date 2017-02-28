«Ростелеком» не включили в реестр недобросовестных поставщиков
Пермское УФАС России, рассмотрев три обращения регионального отделения фонда социального страхования РФ, не нашло оснований для включения сведений о ПАО «Ростелеком» в реестр недобросовестных поставщиков. Напомним, фонд соцстрахования отказался принять банковские гарантии, которые ПАО «Ростелеком» приложило к трем государственным контрактам на организацию каналов доступа к сети Интернет.
Комиссия Пермского УФАС России выявила формальное нарушение в действиях ПАО «Ростелеком», однако оно не привело к ущемлению интересов заказчика. Само нарушение нельзя расценивать, как уклонение от заключения контракта. При таких обстоятельствах комиссия Пермского УФАС России посчитала недопустимым включение сведений о ПАО «Ростелеком» в реестр недобросовестных поставщиков.
Справка
Три электронных аукциона на оказание услуг по организации каналов доступа к сети Интернет объявлены 30.12.2016. Заказчик - государственное учреждение «Пермское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации». Максимальная стоимость каждого из аукционов 47 871 руб. Согласно протоколам рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 17.01.2017, победителем во всех трех аукционах признано ПАО «Ростелеком».
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