Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости T7-inform

← Строители нарасхват

На содержание пермских фонтанов потратят 4 миллиона рублей →

Пенсионеров научат создавать арт-объекты

двор

В Перми пенсионеров научат создавать арт-объекты. Как пишет газета "Аргументы и Факты - Прикамье", музей современного искусства PERMM превратится в образовательный центр. В этом году музей выиграл грант на проведение проекта "Музей без возраста". Посетителей старше 55 научат создавать лэнд-арт объекты для своих придомовых участков. Сначала им прочитают лекции, а потом возрастные ученики должны будут своими руками создать арт-объекты у себя во дворе. Таким образом в музее пытаются возродить советскую традицию - облагораживать территорию у своего дома. В проекте «Общий двор» смогут принять участие 50 человек старшего возраста. 

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 27.02.2017 в 11:23 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Строители нарасхват

А у Вас вся спина белая!

Масленица: веселые проводы зимы

Подышите в трубочку: в Перми ловят опасных водителей

Мастерицы-рукодельницы собрались на лоскутный форум

Пермские студенты знают: «Время - деньги»

Бац-бац – и мимо! Кто как в армии служил…

Власти Свердловского района Перми ввели систему оплаты работ подрядчиков по оценкам жителей

Финансовая грамотность. Возможности кредитной карты

Угроза распространения гриппа птиц реальна


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Строители нарасхват

На содержание пермских фонтанов потратят 4 миллиона рублей →

Обратите внимание

в Перми

В Перми водитель трамвая спасла людей от стаи собак

Храбрая женщина остановила вагон и с ломиком бросилась на разъяренных животных.
смотреть читать27.02.2017 в 12:05
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

На содержание пермских фонтанов потратят 4 миллиона рублей

Подрядчик, с которым будет заключен контракт, должен будет не только следить за исправностью фонтанов, но и убирать мусор.
читать27.02.2017 в 11:45
Метки: в Перми, Общество

Пенсионеров научат создавать арт-объекты

В музее современного искусства посетителей старше 55 научат создавать объекты для своих придомовых участков.
читать27.02.2017 в 11:23
Метки: в Перми, Общество, Культура

Строители нарасхват

В базе вакансий Пермского центра занятости работники строительной сферы - самая многочисленная категория.
читать27.02.2017 в 11:06
Метки: в Перми, Общество

Восстание машин откладывается: Пермяк создал послушного Терминатора

Копия персонажа одноименного голливудского блокбастера создана и прошла первые испытания в Пермском крае.
смотреть читать27.02.2017 в 09:46
Метки: в Перми, Общество, Наука и техника

в России

От Буратино до Электроника: Как сложились судьбы детей-актёров

Мы решили вспомнить известных ребят-актеров советских лет, которые нашли себя совсем на другом поприще.
читать25.02.2017 в 11:08
Метки: в России, СМИ, Общество

Песни Елены Соловей

24 февраля исполняется 70 лет актрисе, которую называли самой неземной женщиной советского экрана - Елене Соловей.
читать24.02.2017 в 16:42
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Орлы высокого полёта

На телеканале «Россия» состоялся премьерный показ фильма «Экипаж».
читать24.02.2017 в 13:28
Метки: в России, Кино, СМИ

Татьяна Васильева взяла мужа измором

«Я поняла, что вполне могу обходиться без сильного пола. Я сама уже могу себя назвать этим полом», – признается Татьяна Васильева.
читать24.02.2017 в 10:17
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Николай Расторгуев: «После 60 начинается настоящая жизнь»

Свое 60-летие отметил Николай Расторгуев. Для него это не тот возраст, чтобы подводить какую-то черту. На пенсию артист не собирается.
читать23.02.2017 в 16:06
Метки: в России, СМИ, Общество, Культура
Лента новостей RSS каналы

В Перми водитель трамвая спасла людей от стаи собакВ Перми водитель трамвая спасла людей от стаи собак

На содержание пермских фонтанов потратят 4 миллиона рублейНа содержание пермских фонтанов потратят 4 миллиона рублей

Пенсионеров научат создавать арт-объектыПенсионеров научат создавать арт-объекты

Строители нарасхватСтроители нарасхват

Уснул на ЖД путяхУснул на ЖД путях

Утром - стулья, вечером - деньгиУтром - стулья, вечером - деньги

В Березниках наркодилеру грозит пожизненный срокВ Березниках наркодилеру грозит пожизненный срок

Восстание машин откладывается: Пермяк создал послушного ТерминатораВосстание машин откладывается: Пермяк создал послушного Терминатора

Вторая беда России: ОНФ сразится с «убитыми» дорогамиВторая беда России: ОНФ сразится с «убитыми» дорогами

А у Вас вся спина белая!А у Вас вся спина белая!

Масленица: веселые проводы зимыМасленица: веселые проводы зимы

Подышите в трубочку: в Перми ловят опасных водителейПодышите в трубочку: в Перми ловят опасных водителей

Мастерицы-рукодельницы собрались на лоскутный форумМастерицы-рукодельницы собрались на лоскутный форум

От Буратино до Электроника: Как сложились судьбы детей-актёровОт Буратино до Электроника: Как сложились судьбы детей-актёров

День открытых дверей в военных комиссариатах ПрикамьяДень открытых дверей в военных комиссариатах Прикамья

Актуально PRO Пермь. Кадетское движение в России и за рубежомАктуально PRO Пермь. Кадетское движение в России и за рубежом

Больше 14 тысяч первоклассников пойдут в пермские школы в новом учебном годуБольше 14 тысяч первоклассников пойдут в пермские школы в новом учебном году

Песни Елены СоловейПесни Елены Соловей

Орлы высокого полётаОрлы высокого полёта

Татьяна Васильева взяла мужа изморомТатьяна Васильева взяла мужа измором

С Днем защитника Отечества! Спецвыпуск программы «Вести Пермь»С Днем защитника Отечества! Спецвыпуск программы «Вести Пермь»

Николай Расторгуев: «После 60 начинается настоящая жизнь»Николай Расторгуев: «После 60 начинается настоящая жизнь»

В четыре раза больше шансов на продолжение родаВ четыре раза больше шансов на продолжение рода

Пермские студенты знают: «Время - деньги»Пермские студенты знают: «Время - деньги»

Глава Прикамья Максим Решетников поздравил пермяков с Днем защитника ОтечестваГлава Прикамья Максим Решетников поздравил пермяков с Днем защитника Отечества

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru