Пенсионеров научат создавать арт-объекты
В Перми пенсионеров научат создавать арт-объекты. Как пишет газета "Аргументы и Факты - Прикамье", музей современного искусства PERMM превратится в образовательный центр. В этом году музей выиграл грант на проведение проекта "Музей без возраста". Посетителей старше 55 научат создавать лэнд-арт объекты для своих придомовых участков. Сначала им прочитают лекции, а потом возрастные ученики должны будут своими руками создать арт-объекты у себя во дворе. Таким образом в музее пытаются возродить советскую традицию - облагораживать территорию у своего дома. В проекте «Общий двор» смогут принять участие 50 человек старшего возраста.
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