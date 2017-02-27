В Перми пенсионеров научат создавать арт-объекты. Как пишет газета "Аргументы и Факты - Прикамье", музей современного искусства PERMM превратится в образовательный центр. В этом году музей выиграл грант на проведение проекта "Музей без возраста". Посетителей старше 55 научат создавать лэнд-арт объекты для своих придомовых участков. Сначала им прочитают лекции, а потом возрастные ученики должны будут своими руками создать арт-объекты у себя во дворе. Таким образом в музее пытаются возродить советскую традицию - облагораживать территорию у своего дома. В проекте «Общий двор» смогут принять участие 50 человек старшего возраста.