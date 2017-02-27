Строители нарасхват
В Перми профессия строителя стала самой востребованной. В базе вакансий Пермского центра занятости работники строительной сферы - самая многочисленная категория. В январе 2017 года чаще всего на рынке труда требовались: монтажники, арматурщики, бетонщики, каменщики, плотники, столяры, кровельщики и бетоноукладчики - всего порядка 3306 вакансий. Среди других востребованных профессий - руководители производственных подразделений, врачи и фармацевты.
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