Строители нарасхват

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стройка

В Перми профессия строителя стала самой востребованной. В базе вакансий Пермского центра занятости работники строительной сферы - самая многочисленная категория. В январе 2017 года чаще всего на рынке труда требовались: монтажники, арматурщики, бетонщики, каменщики, плотники, столяры, кровельщики и бетоноукладчики - всего порядка 3306 вакансий. Среди других востребованных профессий - руководители производственных подразделений, врачи и фармацевты. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.02.2017 в 11:06 в рубрике - Новости T7-inform

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Пенсионеров научат создавать арт-объекты →

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