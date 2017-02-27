На содержание пермских фонтанов потратят 4 миллиона рублей
На содержание и ремонт пермских фонтанов в 2017 году потратят 4 миллиона рублей. Подрядчик, с которым будет заключен контракт, должен будет не только следить за исправностью фонтанов, но и убирать мусор, а также озаботиться вопросами охраны объекта. Закупку объявило МКУ "Пермблагоустройство". В техническом задании идет речь о содержании 12 пермских фонтанов.
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