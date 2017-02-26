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← Масленица: веселые проводы зимы

А у Вас вся спина белая!

мишка

Международный день белого медведя пройдет в эти выходные в Пермском зоопарке. 26 февраля посетителей ждет интересный, полный удивительных открытий и приключений рассказ о судьбе и жизни белых медведей, обитающих в пермском зверинце в настоящее время. Затем в недавно обновленном вольере белых медведей состоится показательный тренинг и кормление животных. 

Как рассказала Елена Бурдина, ученый секретарь Пермского зоопарка, "Сначала будет рассказ о наших трех белых мишках. Затем в самом вольере сотрудники зоопарка покажут, как проходит тренинг белых медведей и зачем он производится. Это не цирковая дрессировка. И показательное кормление белых медведей. Второй раз уже проводим показательное кормление, посетителям всегда очень интересно наблюдать за поведением медведя во время мероприятия".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.02.2017 в 15:07 в рубрике - Новости T7-inform

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