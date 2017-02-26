А у Вас вся спина белая!

Международный день белого медведя пройдет в эти выходные в Пермском зоопарке. 26 февраля посетителей ждет интересный, полный удивительных открытий и приключений рассказ о судьбе и жизни белых медведей, обитающих в пермском зверинце в настоящее время. Затем в недавно обновленном вольере белых медведей состоится показательный тренинг и кормление животных.

Как рассказала Елена Бурдина, ученый секретарь Пермского зоопарка, "Сначала будет рассказ о наших трех белых мишках. Затем в самом вольере сотрудники зоопарка покажут, как проходит тренинг белых медведей и зачем он производится. Это не цирковая дрессировка. И показательное кормление белых медведей. Второй раз уже проводим показательное кормление, посетителям всегда очень интересно наблюдать за поведением медведя во время мероприятия".