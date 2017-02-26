Масленица: веселые проводы зимы
Пермяки прощаются с зимой. Масленица - древний славянский праздник, пришедший из языческой культуры, который сохранился и после принятия христианства.
Масленица - это веселые проводы зимы, радостное ожидание близкого тепла, весеннего обновления природы. Непременный атрибут масленицы - блины- обладают ритуальным значением. Круглые, румяные, горячие, они являют собой символ солнца.
Каждый день Масленицы в старину имел свое название, за каждым были закреплены определенные действия и правила поведения. Так, понедельник именовался «встреча», вторник - «заигрыш», среда - «лакомка», «разгул», «перелом», четверг- «разгуляй-четверток», «широкий», пятница - «тещины вечера», «тещины вечерки», суббота - «золовкины посиделки», «проводы».
Не все знают, что и на Масленицу ходили ряженые. По деревням - в костюмах с морковью, редькой, свеклой и даже… луком. Назывались ряженые в Прикамье сряжунчиками, шуликанами.
Молодоженам на масленичной неделе устраивали своего рода смотрины - дружно ли живут. Муж молодую жену прилюдно целовал и катал с горы.
Ну а главный герой Масленицы - блин - вообще уникальная пища. Неприхотливая и сытная. А если подать с красной икрой и веточкой зелени - объедение.
Последний день Масленой недели называется Прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощения друг у друга за все обиды, причиненные в течение года.
Масленичную неделю провели и в Пермском доме народного творчества "Губерния". Здесь очень любят этот праздник и широко отмечают, даря жителям Перми и Пермского края красочную, познавательно-развлекательную программу мероприятий. Вкусными блинами, изготовленными по самым разным рецептам и со всевозможными начинками, здесь встречали гостей. А самым значимым семейным днем в календаре празднования Масленицы в Доме народного творчества стала целовальная суббота.
Татьяна Санникова, генеральный директор Пермского дома народного творчества "Губерния": "Целовальная суббота - это очень пермское название, это название, которое вы не найдете в интернете. Это именно пермский обычай, пермская традиция, которую мы с удовольствием подчеркиваем".
Широкая масленица пройдет 26 февраля в архитектурно-этнографическом музее под открытым небом "Хохловка" и в пермском "Эко-саде" на городской эспланаде.
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