Подышите в трубочку: в Перми ловят опасных водителей
"Опасный водитель" и "Встречная полоса". С 23 по 26 февраля сотрудники ГИБДД Перми будут нести службу в усиленном режиме. В каждый из праздничных дней на дорогах краевого центра будут дежурить более чем по 50 нарядов дорожно-патрульной службы. В первую очередь их действия будут направлены на выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также на пресечение грубых нарушений ПДД: выезд на полосу встречного движения, превышение скоростного режима, нарушения правил проезда пешеходных переходов. Планируются также сплошные проверки транспортных средств.
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