Мастерицы-рукодельницы собрались на лоскутный форум

В Перми пройдет Уральский фестиваль лоскутного шитья. Мастерицы в третий раз собираются в Перми на профессиональные соревнования. Лоскутное шитье – это не только привычные глазу одеяла. Участницам под силу панно, картины, игрушки и развивающие мягкие книжки для детей. Тема фестиваля этого года: "Родом из детства".

Ткань может использоваться любая: от хлопка до синтетики. Жюри будет оценивать, насколько автору удалось воплотить тему в своей работе. В прошлом году на лоскутный форум съехались более 70 мастеров из 23 городов.