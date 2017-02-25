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Мастерицы-рукодельницы собрались на лоскутный форум

лоскутное шитье

В Перми пройдет Уральский фестиваль лоскутного шитья. Мастерицы в третий раз собираются в Перми на профессиональные соревнования. Лоскутное шитье – это не только привычные глазу одеяла. Участницам под силу панно, картины, игрушки и развивающие мягкие книжки для детей. Тема фестиваля этого года: "Родом из детства".

лоскутное шитье

Ткань может использоваться любая: от хлопка до синтетики. Жюри будет оценивать, насколько автору удалось воплотить тему в своей работе.  В прошлом году на лоскутный форум съехались более 70 мастеров из 23 городов. 

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 25.02.2017 в 15:06 в рубрике - Новости T7-inform

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